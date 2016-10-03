Озвучено имя обладателя Нобелевской премии по медицине 2016 года

Нобелевскую премию по медицине получил японец Ёсинори Осуми. Он стал обладателем 8 млн шведских крон (около 59 млн рублей) за изучение механизма аутофагии – процесса "самопоедания" клеток, сообщается на сайте премии.

Осуми на протяжении двадцати лет занимался исследованием разложения внутри клеток. Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.