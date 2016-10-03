Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдёт в Свердловской области без сирен

Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдёт с 4 по 7 октября. В Свердловской области, как сообщили "ОГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сирены включаться не будут.

В первый день тренировки пройдёт развертывание объектов гражданской обороны, 6 и 7 октября - учения по ликвидации ЧС на реальных объектах.

"Пройдёт смотр готовности объектов гражданской обороны, в том числе городских защищённых пунктов управления, защитных сооружений, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (противогазов, детских защитных камер). В целях первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения будут развернуты подвижные пункты питания, пункты вещевого и продовольственного снабжения. Силами учреждений системы наблюдения и лабораторного контроля будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения. В ходе тренировки в муниципальных образованиях проверят работу запасных пунктов управления, будет осуществляться проверка готовности средств связи", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, на 4 октября приходится День гражданской обороны, а 2016 год в МЧС РФ объявлен Годом пожарной охраны.