Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдёт в Свердловской области без сирен

3 октября 2016, 15:48

Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдёт с 4 по 7 октября. В Свердловской области, как сообщили "ОГ" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сирены включаться не будут.

В первый день тренировки пройдёт развертывание объектов гражданской обороны, 6 и 7 октября - учения по ликвидации ЧС на реальных объектах.

 "Пройдёт смотр готовности объектов гражданской обороны, в том числе городских защищённых пунктов управления, защитных сооружений, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты (противогазов, детских защитных камер). В целях первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения будут развернуты подвижные пункты питания, пункты вещевого и продовольственного снабжения. Силами учреждений системы наблюдения и лабораторного контроля будут развернуты посты радиационного, химического и биологического наблюдения. В ходе тренировки в муниципальных образованиях проверят работу запасных пунктов управления, будет осуществляться проверка готовности средств связи", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, на 4 октября приходится День гражданской обороны, а 2016 год в МЧС РФ объявлен Годом пожарной охраны.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

3 часа назад

«Девушки, заряжай!»
В Екатеринбурге открылся дамский охотничий клуб.

6 часов назад

Дары осени
Наш фотокорреспондент запечатлел дары уральской осени.

1 октября 2016

В Свердловске появилась пехотная школа
80 лет назад, в 1936 году, началась учёба в Свердловской пехотной школе.

30 сентября 2016

В Театре эстрады сегодня чествуют пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской области будут чествовать активистов ветеранских организаций.

30 сентября 2016

Если спорт, то это – навсегда
В Екатеринбурге на днях отметил своё 20-летие клуб ветеранов спорта. Наверное, это самая активная ветеранская организация в городе во главе с бессменным председателем Владимиром Котом.

30 сентября 2016

Уральских изб душа живая
Так поэтично назвала несколько лет назад свой проект бывший учитель литературы, а на то время директор Арамашевского краеведческого музея, Вера Реутова. Проект стал в 2009 году победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина и дал возможность в небольшом селе Арамашево вернуть к жизни старинные избы с самобытными рисунками.

30 сентября 2016

Последние дни золотой осени
Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени на Урале.

30 сентября 2016

Пассажирский самолёт разбился после вылета из Кольцово
В 1973 году под Свердловском произошла крупнейшая в истории города авиационная катастрофа.

29 сентября 2016

Поднебесные темпы
Чем живут и как развиваются сегодня крупнейшие города КНР

29 сентября 2016

Ловись, рыбка, и лучше большая…
Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день».

Последние новости
Что было раньше