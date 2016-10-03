Екатеринбургские каратисты завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Екатеринбурга завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей на XIII всероссийских соревнованиях по олимпийскому карате "Кубок маршала А.И. Покрышкина", которые завершились сегодня в Новосибирске. "ОГ" связалась с тренером команды Евгением Разумовым, который ещё находится с ребятами на пути в Екатеринбург.

"Побороться за победу на XIII всероссийские соревнования по карате в Новосибирск приехали 1 338 юных спортсменов старше 8 лет — представители Урала, Сибири, а также самых крайних точек России — Сахалина и Приморского края. Сергей Шиловских, Виктор Волженцев, Иван Горохов, Роман Потапов, Алиса Семёнова выиграли нелёгкий бой и завоевали золотые медали в нашей команде. По количеству медалей, думаю, в этом году мы войдём в пятёрку лучших на "Кубке маршала А.И. Покрышкина", - прокомментировал выступление юных уральцев тренер по карате Евгений Разумов.

Фото: социальные сети, уральская команда юных каратистов в Новосибирске

Фото: социальные сети, Виктор Волженцев (по середине), завоевавший золотую медаль