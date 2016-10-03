В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре будет выполнена 10-тысячная операция

3 октября 2016, 14:55

4 октября утром в одной из 5 операционных Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (Нижний Тагил, проспект Уральский, 55) будет выполнена юбилейная, десятитысячная по счёту операция. Такой объём оперативных вмешательств хирурги выполнили всего за 2 года работы Центра. Подавляющее большинство операций были проведены в рамках системы ОМС или государственного задания от минздрава Свердловской области, то есть бесплатно для пациентов.

На сегодняшний день пациенты могут получить специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь по профилям "Травматология и ортопедия", "Вертебрология", "Гинекология", "Урология", "Оториноларингология".

Планирование ортопедических операций осуществляется при помощи современных рентгеновских установок экспертного класса, что позволяет наиболее точно восстановить нормальную ось конечности и является залогом успешного лечения. В технически сложных случаях при эндопротезировании коленных суставов успешно используется система компьютерной навигации. Большинство вертебрологических операций проводится из щадящего мини-доступа, с  применением микрохирургической и эндоскопической техники, в случае необходимости операции проводятся с использованием интраоперационного нейромониторинга. 

Операционные залы соответствуют  классу чистоты 1А, здесь расположена система навесных медиамостов с набором высокоточного оборудования, внутри операционного квадрата подаётся ламинарный поток очищенного воздуха. Запроектированная информационная система OR1 позволяет в любой момент вывести на монитор весь электронный архив по пациенту, обеспечивает функции телемедицины, цифровое документирование, позволяет управлять в полном объёме другими системами, например, операционным столом и освещением.

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