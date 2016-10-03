Мария
Кутепова

Свердловскую область могут признать "токсичным регионом"

3 октября 2016, 15:37

В Свердловской области может быть запущена антикризисная система автострахования. Она вводится в так называемых "токсичных субъектах", где существуют наиболее серьезные проблемы с доступностью полисов обязательного автострахования (ОСАГО). Кризис на рынке будет обсуждаться завтра на совещании, которое проведёт губернатор Свердловской области с представителями Центробанка и страхового сообщества.

Представители отрасли просят главу региона обратиться к мегарегулятору, чтобы начать в Свердловской области продажу многосторонних агентских полисов ОСАГО.

Напомним, сейчас в системе "единого агента РСА", разработанной Центробанком России и РСА, работают девять субъектов РФ. Единственный регион УрФО, который едва ли не первым в стране был признан проблемным, стала соседняя Челябинская область.

"Единый агент РСА" - это система, при которой потребитель будет защищён от отказа страховщиков заключать договор ОСАГО. Сейчас жители региона указывают в своих жалобах в Центробанк, что компании отказывают им по причине отсутствия бланков страхования автогражданской ответственности. Впрочем, дефицита бланков в стране нет, а страховые компании таким образом регулируют свои продажи, чтобы не наращивать финансовые потери. Появление единого агента позволит повысить доступность ОСАГО. Как пояснил "Областной газете" руководитель представительства РСА в УрФО Вячеслав Тарасов, разработанная система позволяет быстро разворачивать услугу на базе уже созданных  страховыми компаниями точек продаж.

"В офисах страховых компаний организовываются дополнительные точки, где начинается приём документов. Любой обратившийся подаёт документы, они обрабатываются агентом и гражданин получает полис. Кто станет его страховщиком определяется методом случайной выборки. Это может быть даже компания, которая не имеет офис в регионе. Так услуга ОСАГО предоставляется всем, а клиенты распределяются между всеми участниками рынка ОСАГО", - отмечает эксперт.

Один из критериев, который  мегарегулятор рассматривает для введения в регионе особого антикризисного режима, - резкий рост убыточности в сегменте. Цифры потерь у каждого игрока рынка могут отличаться, но в целом по УрФО комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО достигает 96% (данные союза страховщиков "Белый Соболь").

Сейчас рынок очень страдает от резкого роста выплат. По данным Центробанка РФ, по итогам первого полугодия 2016 года, рост составил почти 40 процентов: 2,3 миллиарда рублей против 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В Свердловской области договоры ОСАГО заключают не менее 20 компаний. 

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