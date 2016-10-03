В Екатеринбурге пройдёт выставка "Образование в Великобритании"
3 октября 2016, 15:14
5 октября, 15:00. В отеле Нayatt Regency Ekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8) пройдёт выставка "Образование в Великобритании".
Представители разных школ расскажут об обучении в Великобритании, также состоятся лекции известных британских преподавателей и встречи с выпускниками прошлых лет.
Вход свободный по предварительной регистрации: https://rubritish.timepad.ru/event/370207/.
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