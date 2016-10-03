МЧС развернёт в Екатеринбурге объекты гражданской обороны
3 октября 2016, 15:26
04 октября в 14:50 в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне в Екатеринбурге (улица Айвазовского, 53) состоится развёртывание объектов гражданской обороны.
Будет организовано посещение Городского защищенного пункта управления Ленинского района Екатеринбурга, поста радиационного химического и биологического наблюдения и станции обеззараживания техники.
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