В Екатеринбурге на трёх улицах появится дорожный знак "Остановка запрещена"

Дорожные службы с 25 октября вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на улицах Чайковского, Малышева, Кирова, предупреждает водителей пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Дорожный знак "Остановка запрещена", совмещённый с информационной табличкой "Работает эвакуатор", специалисты установят по улицам Чайковского (от Большакова до Фурманова), Малышева (от Мамина-Сибиряка до Луначарского) и Кирова (от Крылова до Токарей).

Появление знаков на улице Чайковского связано с многочисленными обращениями граждан. Ограничения по улице Малышева введены, чтобы освободить остановку общественного транспорта, а на Кирова, - чтобы увеличить пропускную способность.