В военные вузы Минобороны поступило меньше половины свердловчан, получивших направления в военкомате

В Военном комиссариате Свердловской области подвели итоги летней вступительной кампании в военные вузы России. Как следует из данных ОВК, летом 2016 года ряды курсантов военных училищ, институтов и академий Министерства обороны РФ пополнили 316 свердловчан - это меньше половины от общего числа изъявивших желание получить военную профессию: направления для поступления военкомат выдал 854 уральцам.

Больше всего жителей региона этим летом поступили в филиалы Военно-воздушной академии, в том числе - в Челябинский, более известный как Челябинское училище штурманов.

- Наибольшее число свердловчан поступило в Военно-воздушную академию (Челябинский филиал) - 44 человек, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт) – 31, Военно-воздушную академию (Воронежский филиал) - 19, Военную академию РВСН (Серпуховский филиал) - 15, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) - 10, - сообщили в Облвоенкомате. - В числе средних учебных заведений, чьи выпускники пополнили курсантские ряды, лидирует Екатеринбургское суворовское военное училище - 31 человек, Екатеринбургский кадетский корпус - 19, средняя общеобразовательная школа №16 - 11 и средняя общеобразовательная школа № 19 - 6.

Подводя итоги работы по данному направлению, представители ОВК отмечают: на 2015 - 2016 учебный год военному комиссариату Свердловской области было установлено задание по отбору 1383 кандидатов для поступления в военно-учебные заведения (из них для обучения по программам высшего профессионального образования - 1129 человек и ещё 254 - по программам среднего профессионального образования).