Работодатели Свердловской области пытались скрыть 4270 свободных вакансий в 2016 году

В банк данных за январь – август 2016 года дополнительно привлечены 4270 вакансий от 1244 работодателей Свердловской области, сообщает Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Специалисты департамента проанализировали объявления о вакансиях в СМИ и пришли к выводу, что далеко не все работодатели Свердловской области передали данные о свободных должностях в органы службы занятости. В результате в адрес руководителей полетели 12 306 информационных писем от областного департамента с требованием соблюдать статью 25 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации". С некоторыми из руководителей пришлось работать совместно с органами прокуратуры Свердловской области (87 случаев). Как итог - пополнение базы данных на 4 270 вакансий от 1244 работодателей по всему региону.

Отметим, работодатели обязаны передать в местные центры занятости информацию о свободных вакансиях (ежемесячно), сокращениях (за два месяца) или переходе на неполный рабочий день (за три дня).

"По состоянию на 08.09.2016 в банке вакансий Свердловской области зарегистрировано 32642 рабочих места; на портале службы занятости населения Свердловской области размещено 28896 резюме безработных граждан. Количество вакансий с заработной платой ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Свердловской области, составляет 5359 рабочих мест (или 16,4 процентов от общего количества заявленных вакансий)," - сообщается в отчёте.

Отметим, с 3 октября в России зарплату сотрудникам будут выдавать по новым правилам в соответствии с законом N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда". Согласно новому законодательству, государственные инспекции труда получили право проводить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или оплату труда в размере ниже МРОТ незамедлительно с извещением прокуратуры (ранее только после предварительного согласия органов прокуратуры), а штрафы за невыплату зарплаты увеличились в 10 раз: за просрочку работодатель заплатит от 10 до 20 тыс. рублей.