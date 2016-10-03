Аппарат администрации Екатеринбурга возглавил Вадим Дударенко

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал приказ о назначении Вадима Дударенко заместителем главы администрации города по вопросам организации управления — руководителем аппарата администрации Екатеринбурга.

Напомним, эта должность была вакантной с весны нынешнего года, когда занимавший её ранее Владимир Тунгусов возглавил администрацию губернатора Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, Вадим Дударенко — выпускник Уральского политехнического института имени С.М. Кирова и Уральского кадрового центра Российской академии госслужбы при Президенте РФ. В мэрии Екатеринбурга он трудится с 2002 года.

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