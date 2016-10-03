Представители профсоюзов расскажут о ситуации с занятостью в Свердловской области

4 октября, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (Екатеринбург, прлоспект Ленина, 20А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с занятостью в Свердловской области, по оценке профсоюзов. Участники пресс-конференции - заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев и председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков - ответят на вопросы:

Какова, по данным профсоюзов, ситуация с сокращениями и массовым высвобождением работников предприятий Свердловской области? Как ситуация может измениться до конца года?

Как трудоустраиваются высвобожденные сотрудники?

Происходят ли задержки заработной платы? Каких отраслей экономики касается эта проблема?

Удается ли профсоюзам добиваться пересмотра оценки условий труда и возвращения надбавок «за вредность»?

Какие требования сегодня выдвигают профсоюзы?

Пресс-конференция приурочена к Всемирному дню действий профсоюзов, который отмечается 7 октября.