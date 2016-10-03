Представители профсоюзов расскажут о ситуации с занятостью в Свердловской области

3 октября 2016, 16:28

4 октября, в 11:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" (Екатеринбург, прлоспект Ленина, 20А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с занятостью в Свердловской области, по оценке профсоюзов. Участники пресс-конференции -  заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселев и председатель Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков - ответят на вопросы:

  • Какова, по данным профсоюзов, ситуация с сокращениями и массовым высвобождением работников предприятий Свердловской области? Как ситуация может измениться до конца года?
  • Как трудоустраиваются высвобожденные сотрудники?
  • Происходят ли задержки заработной платы? Каких отраслей экономики касается эта проблема?
  • Удается ли профсоюзам добиваться пересмотра оценки условий труда и возвращения надбавок «за вредность»?
  • Какие требования сегодня выдвигают профсоюзы?

 Пресс-конференция приурочена к Всемирному дню действий профсоюзов, который отмечается 7 октября.

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