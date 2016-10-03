Образчик жанровой живописи Нидерландов привезут в Екатеринбург в рамках "Дней Эрмитажа"

Жители уральской столицы увидят один из шедевров музейного собрания Эрмитажа - картину выдающегося голландского художника Давида Тенирса Младшего "Жатва" в рамках "Дней Эрмитажа", которые пройдут в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (улица Вайнера, 11) с 14 по 21 октября, сообщает пресс-служба музея.

"Увидеть картину "Жатва", нарисованную выдающимся голландским художников Давидом Тенирсом Младшим, можно будет с 14 октября по январь следующего года в нашем Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Художник продолжил традицию живописцев XVII века, создав шедевр, посвященный определенному времени года (на картине "Жатва" - это лето). Полотно нарисовано, вероятно, в 1644-ом, поскольку в нём заметна стилистическая близость с другим эрмитажным произведением Тенирса "Пейзаж с деревенским кабачком" (1644 г.)", - рассказали "ОГ" в пресс-службе музея.

Фото: социальные сети

В рамках "Дней Эрмитажа" также пройдут лекции по истории одного из самых огромных музеев в мире, которые прочитают его ведущие сотрудники, с 17 по 21 октября.

Программа "Дней Эрмитажа".

14 октября в 18:30:

Торжественное открытие выставки картина "Жатва" Давида Тенирса Младшего из собрания Государственного Эрмитажа.

15 октября в 13:00:

Лекция "Картины Давида Тенирса Младшего в собрании Государственного Эрмитажа". Читает куратор выставки Бабина Наталия Павловна.

17 октября в 14:00

Лекция-практикум "Восстановленная технология "русской мозаики" по малахиту". Читает художник-реставратор Государственного Эрмитажа Андроханов Александр Александрович.

Цикл лекций "Великий музей. Прошлое, настоящее, будущее" (С 17 по 21 октября)

17 октября в 14:00 и 18:30

Лекция "Эрмитаж сегодня. Здания, коллекции, экспозиции". Читает методист Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Юлия Юрьевна Денисова.

18 октября в 14:00 и 18:30

Лекция "Рождение великого музея. От "Ермитажа Екатерины Великия" к публичному Императорскому музеуму (1764–1917)". Читает методист Научно-Просветительного отдела Государственного Эрмитажа Юлия Юрьевна Денисова.

19 октября в 14:00 и 18:30

Лекция "Из истории Эрмитажа. XX век. Испытания и свершения. Революция и 1920–30-е годы". Читает старший научный сотрудник Архива Государственного Эрмитажа Елена Юрьевна Соломаха.

20 октября в 14:00 и 18:30

Лекция "Из истории Эрмитажа. XX век. Испытания и свершения. Годы войны и послевоенного возрождения". Читает старший научный сотрудник Архива Государственного Эрмитажа Елена Юрьевна Соломаха.

21 октября в 14:00 и 18:30

Лекция "Эрмитаж выходит в большой мир. Музей XXI века". Читает методист Научно-Просветительного отдела Государственного Эрмитажа Юлия Юрьевна Денисова.