В Екатеринбурге уничтожили 3 тонны груш неизвестного происхождения

Свердловский Россельхознадзор задержал около 3 тонн груш на одной из плодоовощных баз Екатеринбурга, об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Фрукты прибыли в Екатеринбург из Белоруссии без документов, подтверждающих прохождение границы. Кроме того, подлинность санитарных сертификатов на товар вызвала сомнение у государственных инспекторов Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

— Фрукты уничтожены. Происхождение груш не ясно, и установить его невозможно: документы поддельные, как доставляли груз непонятно, - сообщила "ОГ" пресс-секретарь Управления Россельхознадзора Свердловской области Наталья Сайфулина.

Напомним, "ОГ" уже писала о том, что запрещённые продукты питания часто попадают на российские прилавки через страны Таможенного союза.