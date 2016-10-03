Госжилстройнадзор нашёл несколько неготовых к зиме домов в Свердловской области

Специалисты Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области в ходе внеплановой проверки обнаружили в регионе сразу несколько домов, не готовых к осенне-зимнему сезону 2016/2017, об этом сообщается на сайте ведомства.

В жилых домах Алапаевского МО, которые обслуживают управляющие компании ООО "РЖК" и ООО "РУК", было обнаружено несколько нарушений. В посёлке Заря по адресам: ул. Набережная, д. 15 корп. А, ул. Набережная, д. 17 дома не оборудованы решётками продуха подвального помещения, а в жилых домах в посёлке Верхняя Синячиха по адресам: ул. Октябрьская, д. 7, ул. Октябрьская, д. 9, ул. Октябрьская, д. 22 подвальные помещения частично затоплены, поверхность запорной арматуры покрыта ржавчиной, также частично повреждена изоляция трубопроводов.

Также специалисты Госжилстройнадзора отправились на проверку по поступившим обращениям жителей Талицкого городского округа с проверкой в многоквартирные дома по адресам: Талицкий район, п. Троицкий, ул. Декабристов, д. 4 и г. Талица, ул. Запышминская, д. 41 (ООО "УК "Талица+" ).

Здесь были выявлены грубые нарушения обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах. В домах подвальные помещения находятся в подтопленном состоянии, трубопроводы сетей отопления в доме № 4 по ул. Декабристов находятся в воде, чердачные окна не оборудованы жалюзийными решетками, входные двери в подъезды не имеют пружин, при этом паспорта готовности данных домов к работе в отопительный период 2016-2017 гг. оформлены.

Подвал в доме № 41 по ул. Запышминская в г. Талица.

Слуховое окно в доме № 4 по ул. Декабристов в п. Троицкий.