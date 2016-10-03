Судебные слушания по делу экс-главы ФСИН Реймера продолжатся 26 октября

Очередное заседание в Замоскворецком суде Москвы по громкому уголовному делу о миллиардных хищениях в системе Федеральной службы исполнения наказаний назначено на 26 октября, сообщили корреспонденту "ОГ" в суде. Процесс ведёт судья Елена Аверченко.

Отметим, в минувшую пятницу, 30 сентября, слушания по делу экс-главы ФСИН Реймера фактически прошли впервые после того, как было назначено первое судебное заседание: оно должно было состояться ещё месяц назад, однако два раза откладывалось из-за неявки свидетелей.

Как ранее сообщала "ОГ", уголовное дело о крупных хищениях при закупках оборудования для нужд ФСИН расследовалось почти три года и получило неофициальное название "дела об электронных браслетах". В период с 2010 по 2012 год сам директор ФСИН, его заместитель Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН России Виктор Определенов при закупке оборудования для контроля за осуждёнными допустили хищение бюджетных средств в размере 2,7 млрд. рублей. Все трое сейчас обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Следствием также установлено, что в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств Александр Реймер получил от ещё одного соучастника - Николая Мартынова (его дело выделено в отдельное производство) более 140 млн. рублей наличными, причём передача денег происходила в рабочем кабинете директора ФСИН на улице Житной в Москве.