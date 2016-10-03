Наступил октябрь пяти понедельников
3 октября 2016, 17:49
Октябрь 2016 года оказался необычным месяцем — пять понедельников, пять суббот и столько же воскресений.
Примечательно то, что в нынешнем году уже были два месяца, в которых набиралось пять полных пар выходных: январь и июль. Однако тогда избыток выходных сочетался с пятью пятницами, а месяц с пятью понедельниками и таким же набором выходных в нынешнем году будет только один — октябрь.
Между прочим, древние китайцы называли такой месяц "пригоршней денег". Это понятно: отработаешь пять понедельников — вот и богатство привалило!