В Екатеринбургской гордуме пройдёт заседание комиссии по муниципальной собственности

4 октября, в 10:00 в здании на Ленина, 24А (зал 459)начнется заседание комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской гордумы. Депутаты рассмотрят проекты изменений в Положения о порядке продажи на аукционе объектов муниципальной собственности, о приеме в муниципальную собственность имущества, находящегося в частной собственности и заслушают отчет Администрации города Екатеринбурга о передачи имущества религиозным организациям.