В Екатеринбургской гордуме состоится заседание комиссии по хозяйству, градостроительству и землепользованию

3 октября 2016, 17:48

4 октября, в 16:00 в зале заседаний Екатеринбургской гордумы в здании на Ленина, 24А  состоится заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты  соберутся чтобы обсудить вопросы учета граждан, нуждающихся в получении садовых участков на территории города, размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность и определение цены продажи земельных участков в Екатеринбурге гражданам и юридическим лицам, владеющим строениями и сооружениями, расположенными на них. Комиссия так же рассмотрит проект изменений в Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения.

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