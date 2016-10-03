В Екатеринбургской гордуме состоится заседание комиссии по хозяйству, градостроительству и землепользованию

4 октября, в 16:00 в зале заседаний Екатеринбургской гордумы в здании на Ленина, 24А состоится заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты соберутся чтобы обсудить вопросы учета граждан, нуждающихся в получении садовых участков на территории города, размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность и определение цены продажи земельных участков в Екатеринбурге гражданам и юридическим лицам, владеющим строениями и сооружениями, расположенными на них. Комиссия так же рассмотрит проект изменений в Положение об особо охраняемых природных территориях местного значения.