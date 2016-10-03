«Автомобилист» проигрывает пятый матч подряд

3 октября 2016, 21:20

 Возвращение на домашний лёд КРК «Уралец» не помогло хоккеистам «Автомобилиста» прервать затянувшуюся серию поражений.

На этот раз екатеринбургские «лоси» проиграли казанскому «Ак Барсу» со счётом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Андрей Алексеев на 37-й минуте матча вроде бы возродил интригу, но в воротах, защищаемых Владимиром Сохатским, побывало ещё две шайбы.

Самым результативным в составе гостей стал выступающий за «Ак Барс» екатеринбуржец Фёдор Малыхин, на счету которого заброшенная шайба и голевая передача.

За 5 минут до конца третьего периода Андрей Разин заменил вратаря шестым полевым игроком, но переломить ход неудачно складывающегося матча у хозяев не получилось.

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