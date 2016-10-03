Сертификат на квартиру подарили белорусу, пронесшему флаг РФ на Паралимпиаде

В Москве президент группы компаний "Сапсан" Сергей Шмаков вручил начальнику отдела зимних видов спорта минспорта Белоруссии Андрею Фомочкину сертификат на однокомнатную квартиру в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщает ТАСС.

По мнению Шмакова, теперь все россияне должны ровняться на таких людей, как Фомочкин.

Напомним, Андрей Фомочкин вышел на церемонию открытия Игр с флагом России в знак солидарности с отстранёнными от Игр российскими спортсменами, несмотря на запрет со стороны Международного паралимпийского комитета (МПК). Флаг был конфискован, а сам Фомочкин был лишён аккредитации. Позже министерство спорта и туризма Республики Беларусь сообщило, что Фомочкин — сотрудник управления национальных команд этого ведомства, выполнивший общее решение делегации о выносе флага.