Парковку на площади 1905 года закроют на два дня

Ярмарка выходного дня 8 и 9 октября пройдёт на площади 1905 года, сообщает мэрия Екатеринбурга. Торговля развернется в субботу, с 09:00 до 17:00, и в воскресенье, с 09:00 до 16:30.

В администрацию уральской столицы поступило порядка 70 заявок на участие в ярмарке от предприятий и фермерских хозяйств Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, Крыма, Алтайского края, Башкирии, Тюменской области.

В дни проведения ярмарок, въезд автотранспортных средств на площадь 1905 года будет ограничен в субботу, 8 октября, с 06:00 до 17:00 и в воскресенье, 9 октября, с 06:00 до 16:30.

Гостей ярмарки ждёт концерт, в котором примут участие творческие коллективы Центра культуры "Эльмаш".