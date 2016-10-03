«Лисицы» добыли победу в Казани

Во втором матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги екатеринбургская «УГМК», как и двумя днями ранее в Вологде, выиграла с разницей в 20 очков в Казани у команды «Казаночка» - 67:47 (20:11, 17:10, 17:12, 13:14).

Самыми результативными в составе «лисиц» стали Деанна Нолан (17 очков) и Ольга Артешина (16). «УГМК» лидирует в регулярном чемпионате с двумя победами. По одной выигранной встрече провели «Надежды», московское и новосибирское «Динамо».

Следующий матч «УГМК» сыграет в Ногинске со «Спартаком» 7 октября.