Баскетболисты «Уралмаша» в первом официальном матче разгромили молодёжку саратовского «Автодора»

3 октября 2016, 23:18

Заявившийся в сезоне 2016/2017 для участия в российских турнирах екатеринбургский мужской баскетбольный клуб «Уралмаш» первый официальный матч проводил в Саратове с командой «Автодор-2» в рамках 1/64 финала Кубка России.

Матч завершился крупной победой екатеринбуржцев со счётом 69:49 (10:15, 13:13, 21:7, 25:14).

Героем матча стал центровой Андрей Малышев, усилиями которого в третьей четверти уралмашевцам удалось уйти в отрыв. На его счету 22 очка и 13 подборов. Ещё один «дабл-дабл» записал на свой счёт Антон Воскресенский – 15 очков, 10 подборов.

Центровой "Уралмаша" Андрей Малышев стал обладателем первого в истории команды "дабл-дабла" - 22 очка и 13 подборов. Фото: vk.com.

В 1/32 финала «Уралмаш» сыграет на домашней площадке во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» с командой «Чебоксарские ястребы» ориентировочно 22 или 24 октября. Интересно, что победитель матча «Уралмаш» - «Чебоксарские ястребы» в 1/16 финала сыграет с екатеринбургским «Уралом».

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