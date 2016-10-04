По пути в Казахстан Владимир Путин выпустил на свободу табун лошадей Пржевальского

4 октября 2016, 09:39

Ночью Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан для переговоров с главой этого государства Нурсултаном Назарбаевым. Накануне вечером, по пути в Астану, он остановился в Оренбургской области, где выпустил на свободу табун лошадей Пржевальского.

В степи государственного природного заповедника "Оренбургский" Владимир Путин выпустил табун диких лошадей (одного жеребца и пять кобыл). Считается, что лошади Пржевальского полностью вымерли в дикой природе к началу семидесятых годов XX века. Теперь оренбургские учёные пытаются восстановить их популяцию. Табун, выпущенный Президентом России, привезли в нашу страну из Франции в 2015 году. До сих пор животные содержались в специальном акклиматизационном загоне.

Как сообщает официальный сайт Кремля, общий предок лошадей Пржевальского и их одомашненных собратьев был не ближе 35 тысяч лет назад.

— Это уникальное событие: не просто одна из лошадей — это то, чего на планете уже почти не осталось, практически исчезло. У них даже разница в количестве хромосом: у этих — 66, а у домашних — 64, — разные животные, — сказал Владимир Путин.

Фото: "Российская газета"

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