В Альпах разбился екатеринбургский бейсджампер, совершив прыжок с высоты 3 800 метров

Бейсджампер из Екатеринбурга Ратмир Нагимьянов трагически погиб в Альпах в районе горы Монблан 3 октября, совершив экстремальный прыжок с высоты 3 тысячи 800 метров. Об этом сообщается в социальной сети в группе любителей экстремальных прыжков, где спортсмен был администратором.

Ратмир Нагимьянов разбился во время прыжка в вингсьюте (специальный лётный костюм), совершая его с горной вершины Эгюий-дю-Миди (3,8 тыс. метров). У него не раскрылся парашют и он врезался в трёхэтажное здание, сообщил Вести.ру представитель мэрии горнолыжного курорта Шамони Жан-Луи Вердье. Жена спортсмена Дарья Нагимьянова подтвердила информацию, написав на станице «В контакте»: «Спасибо вам большое. Не знаю, чем можно помочь. Все организационные вопросы пока решаю сама».

Фото: социальные сети

Екатеринбургский спортсмен Ратмир Нагимьянов прославился экстремальными прыжками в России и во всём мире. На Урале он совершал "полёты" в вингсьюте с екатеринбургских высоток «Башня Исеть», «Высоцкий», «Призма».