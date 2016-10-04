Губернатор поздравил свердловчан с Днём космических войск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Космических войск Воздушно-космических сил России с профессиональным праздником.

Напомним, 4 октября 1957 года стартовал с космодрома Байконур первый в мире искусственный спутник Земли. В честь этой даты учреждён праздник.