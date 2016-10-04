Губернатор поздравил свердловчан с Днём космических войск
4 октября 2016, 10:01
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Космических войск Воздушно-космических сил России с профессиональным праздником.
Напомним, 4 октября 1957 года стартовал с космодрома Байконур первый в мире искусственный спутник Земли. В честь этой даты учреждён праздник.
— Благодарю всех уральцев, кто служит в Космических войсках, кто причастен к развитию ракетно-космической отрасли, за честную службу и добросовестный труд, направленный на укрепление обороноспособности России, за преданность делу и патриотизм, — отметил Евгений Куйвашев.