Россия назвала условия возобновления соглашения о переработке плутония

Министерство иностранных дел России вечером в понедельник, 3 октября, прокомментировало подписанный президентом Владимиром Путиным указ о приостановлении соглашения с США об утилизации плутония, избыточного для целей обороны, назвав условия для его возобновления. В МИДе подчеркнули, что Россия не разрывает Соглашение об утилизации плутония (СОУП), а лишь приостанавливает его действие.

- Надеемся, что наша позиция будет должным образом учтена и будут приняты меры к восстановлению доверия и устранению причин, приведших к коренному изменению обстоятельств в области стратегической стабильности, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. - В таком случае будем готовы возобновить действие СОУП.

Представители МИД РФ пояснили, какие именно недружественные шаги осуществили США, и почему Россия вынуждена была пойти на приостановление соглашения.

Мы хотим вернуть Вашингтон к пониманию того, что одной рукой вводить санкции против нас там, где это можно сделать достаточно безболезненно для американцев, а другой продолжать выборочное сотрудничество в тех областях, где это им выгодно, не получится

Соглашение, как считают российские дипломаты, было заключено на волне "перезагрузки" в российско-американских отношениях, когда существовала серьёзная надежда на уменьшение роли силового фактора в политике, разрядку международной напряженности и отход в прошлое практики политически мотивированных санкционных ограничений. Тем не менее эти надежды не оправдались, и "администрация Б. Обамы сделала все, чтобы разрушить атмосферу доверия, которая могла бы стимулировать сотрудничество. Действия Вашингтона привели к коренному изменению ситуации в российско- американских отношениях в области стратегической стабильности по сравнению со временем заключения и вступления в силу Соглашения".

Кроме того, как отмечают представители РФ, Россия безвозвратно уничтожала плутоний фактически в одностороннем порядке - в США сочли, что избыточный оружейный плутоний нужно не перерабатывать, а утилизировать путём упрощенного аналога метода иммобилизации - "разбавлению" и захоронению.

Между тем, президент Владимир Путин не ограничился подписанием указа о приостановлении соглашения: в понедельник на рассмотрение Государственной думы РФ был внесён законопроект "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области и протоколов к этому Соглашению". В документе позиция России излагается ещё предельно ясно