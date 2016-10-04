Рособрнадзор опубликовал обновлённое расписание ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ на 2017 год

4 октября 2016, 10:15

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила обновленный проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена на 2017 год, об этом сообщается на сайте ведомства.

Экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. 

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 14 марта по 7 апреля. Основной - с 29 мая по 30 июня. ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня также можно будет сдать в дополнительный период – с 4 по 15 сентября

ОГЭ для выпускников 9-х классов и ГВЭ также пройдут в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный – с 4 по 21 сентября

Как и в 2016 году предусмотрен дополнительный резервный день для проведения экзаменов по всем учебным предметам. Он необходим тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли участвовать в экзамене основной или в резервный день, например, из-за совпадения двух выбранных предметов в один день или отсутствия по уважительной причине. 

Отметим, Рособрнадзор планирует провести апробацию устной части ГИА по русскому языку. Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на всероссийском совещании региональных министров, сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку может быть введена в следующем учебном году, если апробация в девятых классах пройдет успешно.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для выпускников 9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - форма государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по единым правилам, с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы и единой методики оценивания выполненных работ. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – форма государственной итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Проводится для выпускников 9-х классов, а также выпускников 11-х классов, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, для обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов и инвалидов, для обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории России и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования.

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