В Свердловской области проверят систему звукового оповещения при ЧС

Ежегодная плановая проверка системы оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций пройдёт в населённых пунктах Свердловской области в среду, 5 октября. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, проверка не является частью Всероссийской тренировки по гражданской обороне.

- В 11:30 во всех городах будут включены электросирены, - сообщили представители ведомства. - Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке.

Как ранее сообщалось, Всероссийская тренировка по гражданской обороне пройдёт с 4 по 7 октября. В ходе тренировки сирены включаться не будут.