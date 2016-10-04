В Екатеринбурге откроется ещё одна спортивная площадка

4 октября 2016, 10:54

10 октября в 17:00 в Академическом районе Екатеринбурга, на аллее в районе улиц Рябинина, 27 (детский сад) и Павла Шаманова, 54 (школа) состоится торжественная церемония открытия площадки для занятий воркаутом.

Инициатива создания данного проекта принадлежит Благотворительному фонду по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина, которую поддержал благотворительный фонд The Coca Cola Foundation в рамках программы "Чемпионы настоящие & будущие". Эта программа направлена на содействие деятельности в сфере увеличения доступности физической активности по всей России. 

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