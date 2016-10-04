Евгений Куйвашев вылетел в Астану

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошёл в состав делегации, которая сопровождает Президента России Владимира Путина, в ходе визита главы государства в Казахстан.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в Астане проходит XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он посвящён развитию транспортно-логистического потенциала евразийского пространства.

Предполагается, что Евгений Куйвашев примет участие в пленарном заседании, которое проведут главы государств Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. В рамках форума губернатор подпишет несколько соглашений между Свердловской областью и акиматами Казахстана. Этими документами предсмотрено развитие партнёрских контактов в сферах промышленности, строительства, предпринимательства, ЖКХ, сельского хозяйства, туризма, культуры и спорта. Кроме того, делегация Среднего Урала поучаствует в работе российско-казахстанского делового совета по развитию торгово-экономического сотрудничества.