Путин высказался за распространение "упрощёнки" на предприятия с выручкой до 150 миллионов рублей

Во время встречи с бизнес-сообществом Оренбурга Президент России Владимир Путин предложил распространить действие упрощённого режима налогообложения на предприятия с объёмом выручки до 150 млн. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня такими налоговыми льготами могут пользоваться малые и средние предприятия с числом сотрудников не более 100 человек и выручкой до 60 млн. рублей. В Оренбурге один из местных предпринимателей пожаловался главе государства, что переход с "упрощёнки" на обычный режим налогообложения для него грозит существенным снижением доходов. Это тормозит развитие предприятия.