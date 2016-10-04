МИД РФ: Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом"

Российское внешнеполитическое ведомство дало оценку действиям США в Сирии. Заявление МИД РФ опубликовало в ответ на приостановление американской стороной переговоров с Россией. По словам представителей МИД РФ, есть все основания полагать, что в стремлении добиться смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с террористами близкой к "Исламскому государству" группировки "Джабхат ан-Нусра".

- Нынешнее решение Вашингтона - отражение того, что выполнить ключевое условие продолжения нашего сотрудничества в интересах преодоления сирийского конфликта Администрация Б. Обамы не в состоянии, - говорится в официальном заявления МИД РФ. - Или у неё вообще не было и нет такого намерения. У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы.

По словам представителей российского внешнеполитического ведомства, все предыдущие "гуманитарные паузы" использовались "Джабхат ан-Нусрой" для перегруппировок, пополнения своих рядов новыми боевиками, получения из-за рубежа вооружений и боеприпасов, в том числе - не без американского участия. Не делая ничего для размежевания и не предпринимая никаких действий против террористов "Джабхат ан-Нусры", американская сторона всячески препятствовала тому, чтобы это сделал Дамаск при помощи России.

В МИДе ещё раз напомнили представителям США, что речь идёт о террористической организации, напрямую связанной с "Аль-Каидой", а именно "Аль-Каида" 15 лет назад совершила страшные теракты на территории США, унесшие жизни тысяч американцев.

Как ранее США остановили переговоры с Россией по урегулированию военного конфликта в Сирии. Переговоры длились более полугода, из результатом стало установление режима прекращения боевых действий, однако подконтрольные Дамаску войска соблюдали его фактически в одностороннем порядке.