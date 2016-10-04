Екатеринбуржцам устроили "День недвижимости"

Уральская палата недвижимости и администрация Екатеринбурга провели 12-й "День недвижимости" — бесплатный семинар для граждан.

Открыл семинар Владимир Боликов, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам. Перед слушателями также выступили выступили представители городской и районных администраций, Пенсионного фонда РФ, налоговой инспекции, ведущие нотариусы.

Участники семинара смогли задать вопросы, возникающие на всех этапах владения недвижимостью, от приобретения или продажи до обязанностей по содержанию и уплате налогов. Особенный интерес традиционно вызвала тема материнского капитала.

Фото: пресс-служба Уральской палаты недвижимости