Десятым резидентом "Титановой долины" стало российско-канадское предприятие

4 октября 2016, 12:10

В Особую экономическую зону "Титановая долина" пришёл десятый резидент — российско-канадское предприятие "Инструментальное производство". Подписано соответствующее соглашение.

Как сообщили в пресс-службе ОЭЗ "Титановая долина", в состав акционеров этой компании входит крупнейший мировой производитель режущего инструмента Minicut International Ing (Канада). Это предприятие производит оборудование для авиакосмической, оборонной и судостроительной отраслей.

Объём инвестиций в создание завода на территории Свердловской области составит 123,5 млн. рублей. Предполагается, что новое производство начнёт выпускать сверхпрочные режущие инструменты уже во второй половине 2017 года.

— Этот завод станет первым производством Minicut в России. Главное преимущество канадского инструмента — уникальность геометрии режущей кромки фрез. Она позволяет увеличить производительность при механообработке металла и снизить себестоимость готовых деталей. "Инструментальное производство" наш "юбилейный" десятый резидент. В текущем году мы планируем привлечь ещё несколько компаний, — прокомментировал гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" Артемий Кызласов.

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