Обзор криминальной хроники вторника, 4 октября

На трассе за Первоуральском в результате ДТП погиб человек. По данным ОблГИБДД, около 9:30 утра на 89 км автодороги Первоуральск - Шаля произошло лобовое столкновение автомобилей Subaru и Peugeot. Водитель Subaru погиб на месте аварии, четыре человека, находившихся в салоне Peugeot госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Подробности аварии выясняются.

В Алапаевске выявлена незаконная вырубка леса. Как сообщает прокуратура Свердловской области, в результате незаконной рубки лесных насаждений ГКУ СО "Алапаевское лесничество" причинён ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 566 тыс. рублей. Всего лесничество недосчиталось 76 кубометров леса. По факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).

Полицейский УАЗ сбил двух подростков на мопеде под Богдановичем. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вечером в понедельник, 3 сентября, в 20:25 в Богдановичском районе произошло ДТП с участием сотрудника местного ОВД, направлявшегося на проверку информации по сообщениям граждан. Во время движения полицейский автомобиль совершил наезд на мопед "Альфа", который двигался с выключенными фарами. В результате водитель и пассажир мопеда, оба - 17-летние учащиеся местного техникума - госпитализированы с травмами. Ведётся проверка.

В Серове 90-летний водитель сбил пьяного велосипедиста. Как сообщает "Глобус", ДТП произошло в 19:05 3 октября на улице Нансена. Водитель автомашины Lada Granta, двигаясь со стороны поселка Энергетиков в сторону города Серова, допустил наезд на велосипедиста, движущегося в попутном направлении. Примечательно, что за рулём находился 90-летний пенсионер: за 66 лет, что он водит машину, мужчина ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Чего нельзя сказать о 32-летнем велосипедисте - в момент ДТП мужчина был пьян. Нарушителю выписали штраф в 1500 рублей.