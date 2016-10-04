В школьные каникулы запустят дополнительные поезда из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург

Во время осенних школьных каникул из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда по востребованным для уральских путешественников направлениям - в Санкт-Петербург и Казань, сообщили "ОГ"в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Из Екатеринбурга в Казань поезд отправится вечером 28 и 30 октября, 2 и 4 ноября. В обратном направлении до уральской столицы состав (15 вагонов) запустят 29 октября, 1, 3 и 5 ноября.

Поезд сообщением Екатеринбург - Санкт-Петербург, формируемый в основном для перевозки организованных детских групп, отправится 29 октября днём, с прибытием в северную столицу утром 31 октября. Стартует состав (18 вагонов) из Санкт-Петербурга 4 ноября вечером.