Друзья разбившегося в Альпах екатеринбургского бейсджампера организовали сбор средств в помощь семье

Друзья бейсджампера Ратмира Нагимьянова, погибшего вчера в районе горы Монблан, организовали сбор средств в помощь его семье. Жена спортсмена, Дарья, сейчас находится на месте происшествия.

"Ребята, сегодня в Шамони трагически погиб Ратмир Нагимьянов. Его супруга, Дарья, находится сейчас на месте происшествия и одна решает все административные вопросы. Сами понимаете, в такой ситуации финансовая помощь будет не лишняя. Давайте поможем, кто сколько может 4276 1631 5068 3725 (номер карты VISA - прим. "ОГ") Сбербанк Нагимьянова Дарья" - сказано в сообщении.

Дарья Нагимьянова на своей страничке в социальной сети подтвердила информацию о сборе средств.

Напомним, Ратмир Нагимьянов разбился во время прыжка в вингсьюте (специальный лётный костюм), совершая его с горной вершины Эгюий-дю-Миди (3,8 тыс. метров).