Рост тарифов на электроэнергию в 2017 году для промышленников ограничат 3%

Увеличение тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий не превысит 3%. Об этом шла речь на встрече Президента России Владимира Путина с бизнес-сообществом Оренбурга.

Как сообщает "Российская газета", один из местных предпринимателей заговорил о высокой стоимости энергоносителей для промышленных предприятий. В ответ министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что правительство России запланировало индексацию тарифов на электроэнергию на 2017 год, но для промышленных потребителей его решено ограничить 3%. По словам федерального министра, по сравнению с предыдущими годами это очень небольшой рост.

В ходе того же разговора Владимир Путин отметил, что нужно рассмотреть возможность введения каких-то дополнительных мер государственной поддержки для предприятий, готовых перейти на возобновляемые источники электроэнергии.