Экс-директор "Екатеринбургэнерго" Бондарев скрывается от наказания в Европе

Осуждённый экс-глава МУП "Екатеринбургэнерго" Евгений Бондарев в настоящее время скрывается на территории одного из государств Евросоюза. Именно этим органы исполнения наказания объяснили то, что в настоящее время подана заявка на розыск скрывшегося от наказания топ-менеджера через Интерпол.

- С июля прошлого года Бондарев находился в федеральном розыске как уклонившийся от исполнения наказания в колонии-поселении, - рассказал корреспонденту "ОГ" официальный представитель ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. - В соответствии с установленным порядком осуждённый должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, получить предписание и самостоятельно прибыть для отбывания наказания в указанную ему колонию. Тем не менее, осуждённый скрылся, его розыск на территории России ни к чему не привёл, в связи с чем было принято решение заявить его в международный розыск. Есть информация, что он скрывается в одной из европейских стран.

Представитель ГУФСИН отметил, что ранее Железнодорожный суд Екатеринбурга также вынес решение и об изменении меры пресечения Бондареву: в случае задержания он подлежит аресту. А затем его ждёт новый суд - на этот раз за уклонение от исполнения наказания. В этот раз, можно предполагать, что колонию-поселение ему заменят на более строгое наказание.

Напомним, Евгений Бондарев был осуждён за превышение должностных полномочий ещё в феврале 2015 года - его приговорили к 2 годам колонии-поселения. По версии следствия, с подачи Бондарева со счетов "Екатеринбургэнерго" было выведено порядка 300 млн. рублей. На период следствия топ-менеджер был отправлен домой под подписку о невыезде. В апреле 2015 года облсуд оставил апелляционную жалобу адвокатов Бондарева без удовлетворения.

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