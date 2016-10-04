Министерство обороны опубликовало видеоролик ко Дню космических войск

На своем youtube-канале Министерство обороны РФ разместило видеоролик ко Дню космических войск.

"Именно в этот день 59 лет назад произошло эпохальное событие, положившее начало космической эры всего человечества – с космодрома Байконур был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли воинские формирования, впоследствии ставшие основой современных Космических войск России", — сказано в описании ролика.

В ролике показаны старты ракет-носителей "Ангара-1.2ПП", "Ангара-А5" и "Союз-2" на Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области.

Отметим, youtube-канал Министерства обороны, созданный в 2011 году, стал популярен год назад, с начала операции ВКС РФ в Сирии. Хроника операций собирает сотни тысяч и миллионы просмотров.