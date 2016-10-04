Единственный на Урале красный Ferrari судебные приставы не смогли продать по дешёвке

Назначенные на сегодня торги по продаже уникального для Свердловской области автомобиля Ferrari F430 стоимостью всего 3 млн. рублей, арестованного приставами в мае за долги владельца, перенесены на неопределенный срок, сообщил "ОГ" представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Свердловской области Вячеслав Худышкин.

"На торги изначально заявлялись три человека, один потенциальный покупатель ранее отказался, другой - не выплатил задаток, поэтому торги сегодня не состоялись. Они будут перенесены, пока конкретное число не назначено. Стоимость автомобиля, возможно, снизится с 2 млн. 990 тыс. руб. на 15% в соответствии с ФЗ №229 "Об исполнительном производстве", - прокомментировал ситуацию "ОГ" Худышкин.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил начальную стоимость залогового имущества в размере 2 млн. 990 тыс. рублей.

В России всего 4 автомобиля Ferrari F430, один из них ищет покупателя на Урале.

Фото: УФССП по Свердловской области