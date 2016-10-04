Мария
Кутепова

Доходы свердловского бюджета снизятся на 5 миллиардов рублей

4 октября 2016, 14:38

Бюджет Свердловской области на 2017 год теряет часть доходов. По предварительной оценке регионального министерства финансов,  речь идёт о цифре в пять миллиардов  рублей. Только сокращение доходов от акцизов на нефтепродукты может составить 1,9 млрд рублей - это одна из самых существенных корректировок.

Второй источник средств, доходы от которого будут уменьшены, - налог на прибыль организаций. Снижение поступлений по этой статье, по прогнозу минфина Свердловской области, может составить 2,9 млрд рублей. Это изменение связано с решением федерального правительства забрать у регионов 1% от этого вида налога в пользу федерального бюджета. С 2017 года федеральной центр будет получать не 2%, а 3% налога на прибыль организаций, а в региональной казне будет оставаться 17%. Почти 200 млн. рублей - это прогнозное сокращение доходов местных бюджетов по платежам за землю. Кроме того, до 2020 года в регионе продлевается действие единого налога на временный доход. Эта мера необходима для поддержки малого и среднего бизнеса.

Сейчас минфин Свердловской области отмечает положительную динамику налоговых поступлений, однако позитивные тенденции могут оказаться неустойчивыми. Поэтому ведомство закладывает консервативный сценарий при подготовке проекта регионального бюджета. В 2017 году в регионе не ожидается повышения заработной платы сотрудникам органов местного самоуправления и государственных структур (за исключением сферы образования).

Расходы муниципальных образований составляют порядка 64 млрд рублей. В октябре региональный минфин начал работу с муниципалитетами, которые подают заявки на получение областного финансирования по наиболее проблемным статьям. К ним можно отнести образовательный сектор. Почти 50 муниципалитетов запрашивают около 2,9 млрд рублей на ремонт и реконструкцию зданий. Еще 34 заявки есть от муниципалитетов на дополнительные расходы на дороги.

Общая сумма требований оценивается почти в 4  млрд рублей. Речь идёт, в том числе, об устранении предписаний надзорных органов и приведение дорог рядом со школами и детскими садами в соответствие с ГОСТ.  

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