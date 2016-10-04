Эксперт: "Претензии к Мединскому не имеют никакого научного обоснования"

4 октября 2016, 14:33

Меньше, чем через час в Уральском федеральном университете начнётся заседание диссертационного совета по поводу лишения министра культуры РФ Владимира Мединского учёной степени доктора исторических наук. Исход будет ясен к вечеру, но уже сейчас эксперты говорят о необоснованности претензий к министру. 

- На мой взгляд, претензия заявителей представляет собой просто набор журналистских эпитетов и высказываний, не имеющих никакого научного обоснования, - уверен Евгений Тарло, доктор юридических наук, президент фонда "Правовое государство". - Большинство из написанного ими - вообще смехотворно и недостойно того, чтобы учёные об этом говорили. Мелочи, выдернутые из контекста, не могут опорочить в целом большой исследовательский труд. Существенным в заявлении можно считать только возражение против методологии, которую Мединский использует в своей диссертации. Он оценивает исторические события с точки зрения соответствия или несоответствия их государственным интересам. С этим можно соглашаться или нет. Это могло бы стать хорошим предметом для научного спора, но в заявлении этот пункт упоминается лишь поверхностно, а суть возражений в другом. Заявители, видимо, считают, что они владеют истиной, но, на мой взгляд, вряд ли она вообще возможна в оценке исторических событий. Оценки всегда субъективны. Исход сегодняшнего заседания зависит от того, насколько его участники будут объективны и политически не ангажированы. Я надеюсь, что мы увидим научный спор, а не политическое судилище. Потому что момент политизации здесь, конечно, присутствует. Велик соблазн сказать: "Мы такие маленькие тут, но засудили целого министра!". Надеюсь, что этого не будет и мы обойдёмся без нехорошей скандальности.

Напомним, что предметом анализа стала диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую Мединский защитил в 2011 году в Российском государственном социальном университете (Москва). С заявлением о пересмотре диссертации в Минобраз обратились трое учёных: доктора исторических наук – профессор Рязанского государственного университета Вячеслав Козляков и профессор Российского государственного гуманитарного университета Константин Ерусалимский, а также представитель Флорентийского университета, эксперт сетевого сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий. 

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