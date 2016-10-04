Железнодорожники, "устроившие" крушение поездов под Белоярским, заплатят по 150 тысяч рублей

По 150 тыс. рублей заплатят исполняющий обязанности главного инженера Баженовской дистанции пути и главный инженер путевой машинной станции. Суд признал их виновными в крупной железнодорожной аварии. Общий ущерб "Российским железным дорогам" составил тогда порядка 30 млн. рублей.

- Следствием и судом установлено, что исполняющий обязанности главного инженера Баженовской дистанции пути филиала ОАО "Российские железные дороги" и главный инженер путевой машинной станции филиала ОАО "Российские железные дороги" допустили ряд нарушений должностных инструкций при организации ремонтных работ на перегоне "Мезенский-Гагарский" Свердловской железной дороги, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В результате 2 сентября 2015 года на 1863 км грузовой поезд столкнулся с порталом укладочного крана - это привело к сходу и опрокидыванию на бок обеих секций локомотива, сходу восьми вагонов грузового поезда с опрокидыванием первых шести вагонов поезда, а также повреждению инфраструктуры железной дороги. Российским железным дорогам был причинён крупный ущерб на сумму более 30 млн. рублей, помощнику машиниста локомотива причинён лёгкий вред здоровью.

Как сообщалось ранее, уголовное дело расследовалось по статье 263 УК РФ (нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба).

В результате аварии железнодорожникам пришлось менять маршрут движения поездов дальнего следования, а ГИБДД - пускать автомобильный транспорт в объезд.