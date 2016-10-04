Екатеринбург потратит 3 миллиона рублей на реализацию идей общественников

Из бюджета Екатеринбурга на реализацию социально-значимых проектов направлено 3 млн. 60 тыс. рублей. Субсидии получат 29 общественных объединений и некоммерческих организаций города. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэрии.

Субсидии предоставляются по итогам конкурса и для реализации социально-значимых проектов в 2016 году. Львиная доля финансов досталась Екатеринбургской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (далее – Екатеринбургский городской Совет ветеранов). На три проекта предоставлено по 300 тыс. рублей, ещё на два - по 200 тыс. рублей и ещё на один направлено 50 тыс. рублей.

Дело в том, что Совет ветеранов в 2016 году отметил 30-летие и в связи с этим запустил несколько проектов, которые и были профинансированы: проект клуба "Ветеранские встречи": "Славе не меркнуть – традициям жить", проект "Историю создают люди", проект "Люди пожилые – сердцем молодые", проект "30 лет единства, взаимодействия, созидания. Итоги и перспективы" и проект "Связь поколений – 30 лет вместе".

Свердловская областная общественная благотворительная организация пенсионеров и инвалидов – Ассоциация жертв политических репрессий получила 200 тыс. на проект "Помнить, чтобы не повторить". Свердловская региональная общественная организация "Ассоциация студентов Свердловской области" получила 100 тыс. рублей на "Проведение мониторинга гражданских инициатив и социальной активности на территории Екатеринбурга. Также 100 тыс. рублей предоставили общественной организации "Союз женщин Свердловской области" на проект "Фестиваль национальных культур – территория толерантности". Остальные организации в списке получили от 80 до 50 тыс. рублей.