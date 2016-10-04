Твиттер ООН опубликовал динамику военных расходов США и России

Твиттер ООН опубликовал сравнение динамики военных расходов США и России, сопроводив её ссылкой на сайт по военным расходам стран мира.

— Ситуация очевидна, Соединенные Штаты Америки контролируют уже много лет Секретариат ООН и используют его информационный потенциал. Да, данный кейс грубоват, но пока работает, — прокомментировал ситуацию корреспонденту "Областной газеты" политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. — Эти графики означают, что Россия осуществляет перевооружение после потерянного двадцатилетия 1988-2008, что соответствует действительности.

И очень важно, что график показывает, что в последние годы явно основная часть военных расходов России идёт на развитие и боевую подготовку войск, а не на "прочее". Прочим может быть многое, но в основном это — социальные расходы.

Что касается сопоставлений с США, то надо понимать разницу в несколько раз по темпам инфляции. Да, и вообще такие сопоставления методологически некорректны.