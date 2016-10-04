В Екатеринбурге расскажут об особенностях ОРВИ и гриппа
4 октября 2016, 14:38
5 октября, в 13:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая заболеваемости гриппом и пневмонией в Свердловской области. Участники пресс-конференции:
- Андрей Юровских, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области
- Алебай Сабитов, проректор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней УГМУ
На пресс-конференции будут подняты вопросы:
- Каковы ожидания экспертов по поводу сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом? Когда ожидается пик? Как защитить себя?
- Какая особенная симптоматика есть у гриппа в этом сезоне? На что обращать внимание заболевшим?
- Как избежать осложнений при простудных заболеваниях и гриппе?
- Какова ситуация с вакцинопрофилактикой гриппа в Свердловской области?
- Как предотвратить риск развития пневмонии? Профилактика заболеваемости
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