В Екатеринбурге расскажут об особенностях ОРВИ и гриппа

4 октября 2016, 14:38

5 октября, в 13:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина,  20 а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая заболеваемости гриппом и пневмонией в Свердловской области. Участники пресс-конференции:

  • Андрей Юровских, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области
  • Алебай Сабитов, проректор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней УГМУ

 На пресс-конференции будут подняты вопросы:

  • Каковы ожидания экспертов по поводу сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом? Когда ожидается пик? Как защитить себя?
  • Какая особенная симптоматика есть у гриппа в этом сезоне? На что обращать внимание заболевшим?
  • Как избежать осложнений при простудных заболеваниях и гриппе?
  • Какова ситуация с вакцинопрофилактикой гриппа в Свердловской области?
  • Как предотвратить риск развития пневмонии? Профилактика заболеваемости
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