В Екатеринбурге расскажут об особенностях ОРВИ и гриппа

5 октября, в 13:00, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая заболеваемости гриппом и пневмонией в Свердловской области. Участники пресс-конференции:

Андрей Юровских , заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области

, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Алебай Сабитов, проректор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней УГМУ

На пресс-конференции будут подняты вопросы: