В Екатеринбурге состоится торжественный приём учителей

5 октября в 12:00 в киноконцертном театре "Космос" (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе мероприятия состоится вручение 13 педагогам звания "Почётный работник общего образования Российской Федерации", также лучшие учителя будут награждены почётными грамотами губернатора Свердловской области.

Отметим, что по данным регионального министерства общего и профессионального образования, в системе образования Свердловской области работают более 65 тысяч педагогов.