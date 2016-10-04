В Екатеринбурге состоится торжественный приём учителей

4 октября 2016, 14:44

5 октября в 12:00 в киноконцертном театре "Космос" (ул. Дзержинского, 2) состоится торжественный приём, посвящённый Дню учителя. Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе мероприятия состоится вручение 13 педагогам звания "Почётный работник общего образования Российской Федерации", также лучшие учителя будут награждены почётными грамотами губернатора Свердловской области.

Отметим, что по данным регионального министерства общего и профессионального образования, в системе образования Свердловской области работают более 65 тысяч педагогов. 

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